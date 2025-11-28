Φρίκη προκαλεί το γεγονός ότι μία 14χρονη Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, έχοντας μέσα σε μία σακούλα ένα έμβρυο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τη μητέρα της, ηλικίας 54 ετών, η οποία και έχει συλληφθεί.

Η 14χρονη είχε φύγει με τον επίσης Ρομά σύντροφό της, είχε μείνει έγκυος και όταν η μητέρα της έμαθε τι συνέβη τη χτύπησε τόσο άσχημα με αποτέλεσμα η ανήλικη να αποβάλει.

Η 54χρονη οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ η 14χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία και εξετάσεις.