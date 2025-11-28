Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του άγριου ξυλοδαρμού της 14χρονης Ρομά από την ίδια τη μητέρα της, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών, μετά την αποβολή του εμβρύου που κυοφορούσε για περισσότερο από έναν μήνα.

Όλα συνέβησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν η μητέρα της πήγε στο σπίτι όπου διαμένει με τον σύντροφό της στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου και επιχείρησε να την πάρει μαζί της. Η 14χρονη αρνήθηκε και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., άρχισε ο ξυλοδαρμός της: αρχικά η μητέρα της φαίνεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να την πέταξε κάτω στο έδαφος και να τη χτύπησε, ενώ στη συνέχεια τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά με αποτέλεσμα την αποβολή της.

Η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο στα χέρια της, το έβαλε σε ένα κομμάτι εφημερίδας και μέσα σε μία σακούλα, ενώ κάλεσε και το «100», όπου όλοι μαζί πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών στο Μενίδι και το παρέδωσε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Η μητέρα της 14χρονης συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, βαριές σωματικές βλάβες κ.ά., ενώ η ανήλικη με εισαγγελική εντολή βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το νεκρό έμβρυο παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η 14χρονη θα υποβληθεί και σε ιατροδικαστική εξέταση μετά από σχετική εντολή του εισαγγελέα που χειρίζεται τη σοκαριστική υπόθεση.