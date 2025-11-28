Η Ρωσία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες να περιορίζει σταδιακά συγκεκριμένες λειτουργίες κλήσεων στις δημοφιλείς εφαρμογές WhatsApp, που ανήκει στην Meta Platforms, αλλά και στο Telegram.

Η Μόσχα κατηγορεί τις πλατφόρμες ξένης ιδιοκτησίας ότι αρνούνται συστηματικά να συνεργαστούν με τις Αρχές επιβολής του νόμου, παρακρατώντας σημαντικές πληροφορίες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και απάτης.

Η κλιμάκωση της έντασης κορυφώθηκε σήμερα, καθώς η ρωσική εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών, η Roskomnadzor, προειδοποίησε ανοιχτά για πλήρη αποκλεισμό του WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί άμεσα με τις νομικές απαιτήσεις της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Roskomnadzor επανέλαβε την κατηγορία ότι η εφαρμογή αποφεύγει να εκπληρώσει τις ρωσικές απαιτήσεις που αφορούν την καταπολέμηση και αποτροπή του εγκλήματος στο έδαφος της χώρας. «Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλεισθεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο την εποπτική αρχή.

Η WhatsApp, από την πλευρά της, έχει εκφράσει έντονη κριτική προς τη Μόσχα, τονίζοντας ότι οι ρωσικές Αρχές επιχειρούν να στερήσουν από εκατομμύρια Ρώσους την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές Αρχές προωθούν ενεργά μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, ονόματι MAX. Οι επικριτές της κίνησης αυτής εκφράζουν φόβους ότι η νέα πλατφόρμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για παρακολούθηση των χρηστών.

Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις ανησυχίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως ψευδείς.