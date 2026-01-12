Δύο αδελφές, των οποίων οι ζωές διαλύθηκαν όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους με σφυρί, επανενώθηκαν περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα, αφού κατάφεραν να εντοπίσουν η μία την άλλη μέσω Facebook.

Η 59χρονη Τερέζα Φατσάνι και η 57χρονη αδελφή της Τζάνετ ήταν ακόμη παιδιά όταν η μητέρα τους, Έλεν Μπαρνς, δολοφονήθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα τον Δεκέμβριο του 1973 στο οικογενειακό τους σπίτι στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες, το τραύμα εκείνης της ημέρας, αλλά και οι δεκαετίες αναγκαστικού χωρισμού που ακολούθησαν, καθόρισαν ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο σύζυγος της Έλεν, Μάλκολμ Μπαρνς, τη σκότωσε χτυπώντας την με ένα σφυρί βάρους περίπου ενός κιλού και στη συνέχεια είπε στα παιδιά ότι η μητέρα τους «κοιμόταν». Αμέσως μετά, έβαλε και τις τέσσερις κόρες, ηλικίας τότε οκτώ, πέντε, τριών και δύο ετών, στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε ένα πενθήμερο ταξίδι μέχρι το Τζον Ο’Γκρόουτς στη Σκωτία. Πέντε ημέρες αργότερα, ο Μάλκολμ Μπαρνς ομολόγησε τη δολοφονία. Αν και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, εξέτισε μόλις εννέα χρόνια φυλάκισης, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στη συνέχεια, οι ζωές των αδελφών πήραν εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Η Τερέζα έμαθε αργότερα ότι ο Μάλκολμ Μπαρνς δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και στάλθηκε να ζήσει στο Λονδίνο με τον πραγματικό της πατέρα. Η Τζάνετ και οι δύο μικρότερες αδελφές έμειναν μαζί και υιοθετήθηκαν στην Ουαλία. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Τερέζα και η Τζάνετ δεν είχαν καμία απολύτως επαφή.

Αυτό άλλαξε τον Ιούλιο του 2025, όταν η Τερέζα, η οποία πλέον εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας και ζει στο Νησί του Γουάιτ, αποφάσισε να αναζητήσει τις χαμένες αδελφές της μέσω μιας ομάδας στο Facebook που βοηθά στην επανένωση οικογενειών. Μέσα σε 48 ώρες, η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει την Τζάνετ και τις υπόλοιπες αδελφές. Από τότε που επανασυνδέθηκαν, οι δύο γυναίκες έχουν επισκεφθεί τα σπίτια η μία της άλλης και μιλούν σχεδόν καθημερινά.

Η Τερέζα περιέγραψε τις αναμνήσεις της από εκείνη την ημέρα, λέγοντας: «Θυμάμαι να μπαίνω στο δωμάτιο και να βλέπω τη μαμά μου στο κρεβάτι, και ο Μάλκολμ είπε ότι κοιμόταν και ότι έπρεπε να μπούμε στο αυτοκίνητο. Το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμασταν στη Σκωτία. Ήμουν τρομοκρατημένη και μπερδεμένη όταν έμαθα ότι η μητέρα μας δολοφονήθηκε, ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβω σε τόσο μικρή ηλικία». Όπως ανέφερε, της ήταν επίσης αδύνατο να κατανοήσει ότι ο Μάλκολμ δεν ήταν ο πατέρας της, αλλά πατέρας των αδελφών της. «Ο πραγματικός μου πατέρας ήταν φρικτός. Δεν μου επέτρεπε να επικοινωνώ με τις αδελφές μου ούτε καν να μιλάω για εκείνες. Ήταν βάναυσο», είπε χαρακτηριστικά.

Sisters who were separated when their father murdered their mother with a hammer in Wales reunite after 50 years https://t.co/nc1tVxqFMA — Daily Mail (@DailyMail) January 12, 2026

Η ίδια παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε πολλές φορές να τις αναζητήσει, αλλά την σταματούσαν το άγχος και ο φόβος της απόρριψης. «Τελικά το αποφάσισα γιατί σκέφτηκα: πλησιάζω τα 60 και δεν θέλω να έχω καμία μετάνοια», ανέφερε. Περιγράφοντας την επανένωση, τόνισε ότι η πρώτη συνάντηση ήταν συντριπτική, σαν να είχε ξαναβρεί ένα κομμάτι του εαυτού της που έλειπε.

Οι αδελφές δήλωσαν ότι τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας ήταν φυσιολογικά και πως δεν είχαν δει κανένα σημάδι ότι η μητέρα τους βρισκόταν σε κίνδυνο. «Δεν έχω ιδέα γιατί ο Μάλκολμ δολοφόνησε τη μητέρα μας. Δεν τον είδαμε ποτέ να είναι βίαιος απέναντί της, ούτε απέναντί μας», είπε η Τερέζα. Επειδή ήταν πολύ μικρές όταν συνέβησαν τα γεγονότα, αναγκάστηκαν να συνθέσουν την ιστορία από αποκόμματα εφημερίδων που κατάφεραν να εντοπίσουν. Σύμφωνα με ένα από αυτά, ο Μάλκολμ Μπαρνς φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του επειδή παραμελούσε τα παιδιά, κάτι που η Τερέζα δήλωσε ότι δεν πιστεύει.

Από την επανένωσή τους και μετά, οι δύο αδελφές προσπαθούν να συνθέσουν μόνες τους την αλήθεια για όσα συνέβησαν, καθώς, όπως ανέφεραν, οι αρχές έχουν σφραγίσει τους φακέλους τους μέχρι το 2073. Δεν τους επετράπη ούτε καν να παραστούν στην κηδεία της μητέρας τους, ενώ μόλις πρόσφατα κατάφεραν να δουν για πρώτη φορά τον τάφο της. Όπως δήλωσε η Τερέζα, πολλά από τα κομμάτια της ιστορίας μπήκαν στη θέση τους μετά την επανένωσή τους τον Ιούλιο.