Η Κολωνία είναι μια πόλη με έντονο ταμπεραμέντο, πλούσια ιστορία και ζωντανούς ρυθμούς. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και ξεχωριστή ομορφιά, που ξέρει καλά πώς να συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν.

Γνωστή παγκοσμίως και ως η γενέτειρα του εμβληματικού αρώματος Eau de Cologne και φημισμένη για τον επιβλητικό, γοτθικό Καθεδρικό της Ναό, η γερμανική αυτή πόλη είναι ένας από τους προορισμούς στο εξωτερικό που αξίζουν όλη την προσοχή σας.

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ρήνου, η τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Γερμανίας είναι και μία από τις αρχαιότερες της χώρας. Οφείλει το όνομά της στους Ρωμαίους ιδρυτές της και ξεχωρίζει για τα αξιοσημείωτα μνημεία, τα μουσεία και τα αξιοθέατά της, τα παραδοσιακά χρωματιστά σπίτια, τις εντυπωσιακές πλατείες και την έντονη πολιτιστική, αλλά και νεανική ζωή. Μερικά από τα πιο δημοφιλή μουσεία είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης «Λούντβιχ», το Μουσείο Σοκολάτας, αλλά και το Ρωμαϊκό-Γερμανικό Μουσείο.

Ωστόσο, το μνημείο που ξεχωρίζει κι αποτελεί σήμα κατατεθέν της, είναι ο εμβληματικός καθεδρικός ναός Kölner Dom. Είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO και επιβίωσε από δεκάδες βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ανάμεσα σε άλλα, ο επισκέπτης μπορεί να κάνει ποδήλατο κατά μήκος του ποταμού, να δοκιμάσει την τοπική μπίρα Kölsch και να κάνει κρουαζιέρα στο Ρήνο με τα τουριστικά καραβάκια. Στο μουσείο Ludwig μπορεί να θαυμάσει κανείς από κοντά έργα μοντέρνας τέχνης αλλά και διάσημα έργα του Πικάσο. Τέλος, στην Κολωνία κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 18ου αιώνα η αυθεντική κολόνια με το όνομα Eau de Cologne/4711 Haus.

