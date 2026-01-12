Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά τη Δευτέρα, 12/01, ενώ το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και μιας ποινικής έρευνας κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ.

Συγκεκριμένα, το πολύτιμο μέταλλο άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 4.600,33 δολαρίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Το ασήμι επίσης άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 84,58 δολαρίων νωρίτερα.

«Ανάμεσα στα γεγονότα στο Ιράν και την πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ, και το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Fed βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας… τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν λόγω των ειδήσεων για τον Πάουελ, γεγονός που έδωσε το “πράσινο φως” για επένδυση στον χρυσό», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Οι ταραχές στο Ιράν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η Τεχεράνη απείλησε να χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις νέες απειλές του να πλήξει τη χώρα. Η αναταραχή στο Ιράν έρχεται καθώς ο Τραμπ επιδεικνύει την ισχύ των ΗΠΑ διεθνώς, έχοντας ανατρέψει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και συζητώντας την προσάρτηση της Γροιλανδίας με τη βία ή μέσω αγοράς του νησιού.

Σε μια δήλωση-βόμβα την Κυριακή, ο Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με απαγγελία ποινικών κατηγοριών, με αφορμή παλαιότερη κατάθεσή του στο Κογκρέσο. Μια ενέργεια την οποία ο πρόεδρος της Fed χαρακτήρισε ως «πρόσχημα» για την άσκηση περαιτέρω πίεσης στην κεντρική τράπεζα ώστε να μειώσει τα επιτόκια.

Η αποκάλυψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το δολάριο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών δεικτών να καταγράφουν απώλειες.

Η Goldman Sachs προχώρησε την Κυριακή σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της, μεταθέτοντας χρονικά την έναρξη της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Συγκεκριμένα, ο επενδυτικός κολοσσός αναμένει πλέον δύο μειώσεις επιτοκίων της τάξεως των 25 μονάδων βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2026, εγκαταλείποντας την προηγούμενη πρόβλεψη που τοποθετούσε τις κινήσεις αυτές στον Μάρτιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα.