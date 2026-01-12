Με τηλεκπαίδευση συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτό είναι εφικτό, για τα σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, σχετικά με την τηλεκπαίδευση και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.