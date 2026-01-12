Αντιδράσεις προκάλεσε η διαφήμιση καταστήματος στη Μεσσήνη, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη, λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατό του.

Σε εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αγαπημένος δημοσιογράφος απεικονιζόταν να βρίσκεται στον «παράδεισο», κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Πρόκειται για χιούμορ. Ούτε διαστροφικό μυαλό έχω, ούτε πάσχω από σχιζοφρένεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τον Γιώργο Παπαδάκη τον τοποθέτησα στον παράδεισο, όχι στην κόλαση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη σε όσους ενδεχομένως προσβλήθηκαν, τονίζοντας ότι η ανάρτηση είχε καθαρά διαφημιστικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε.

Σημειώνεται ότι το ίδιο κατάστημα είχε στο παρελθόν προβεί σε αντίστοιχη διαφημιστική ενέργεια με τον Πάπα Φραγκίσκο.