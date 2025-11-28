Έτοιμη να στείλει νέα κλήτευση τον μάρτυρα Γιώργο Ξυλούρη (τον επονομαζόμενο «Φραπέ») είναι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει από το Προεδρείο της Επιτροπής, η εξέταση του Ξυλούρη προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου. Εάν ο μάρτυρας αρνηθεί και πάλι να παραστεί, επικαλούμενος για μια ακόμη φορά το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, τότε είναι πιθανό να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του στο Κοινοβούλιο. Να σημειωθεί επίσης ότι για την επόμενη μέρα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η εξέταση των βουλευτών Χρήστου Μπουκώρου από τη Νέα Δημοκρατία και Μανώλη Χνάρη από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Στις δε 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταθέσουν οι Σταύρος Παπασταύρου και Γιάννης Μπρατάκος, ενώ για την επόμενη ημέρα προγραμματίζεται η κατάθεση των Γιώργου Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου.