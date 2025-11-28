Η απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο έλαβε παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026, καθώς πρόκειται για μια υποχρεωτική διαδικασία.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000, ωστόσο ορισμένοι έχουν ερωτήματα για το πώς γίνεται η διαδικασία.

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, γίνεται μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας (elevator.mindev.gov.gr). Έως τις 30 Ιουνίου 2026, όλοι οι ιδιοκτήτες ανελκυστήρων, οι διαχειριστές πολυκατοικιών, καθώς και οι συντηρητές και εγκαταστάτες, οφείλουν να δηλώσουν κάθε ανελκυστήρα που βρίσκεται τοποθετημένος εντός της ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή της κατάστασής του.

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για τους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν ρόλο εποπτείας, η είσοδος γίνεται με τα διαπιστευτήρια της Δημόσιας Διοίκησης. Τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν είτε οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ακινήτων είτε οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Το ίδιο ισχύει και για τους συντηρητές ή εγκαταστάτες, εφόσον διαθέτουν τη σχετική εξουσιοδότηση.

Δεδομένα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα της απογραφής είναι τα εξής: