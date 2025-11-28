Οι εξελίξεις στον Λίβανο λαμβάνουν νέα τροπή μετά τον θάνατο του Χάιτχαμ Αλί Ταμπαταμπάι, ενός από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής βρισκόταν σε σύσκεψη με συνεργάτες του όταν επλήγη ο χώρος.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, ο Ναΐμ Κάσεμ χαρακτήρισε τη στοχευμένη επίθεση «κατάφωρη παραβίαση». Όπως δήλωσε:

«Ο ισραηλινός εχθρός και αυτοί που είναι μαζί του ας το καταλάβουν όπως θέλουν. Είναι δικαίωμά μας να απαντήσουμε, και θα αποφασίσουμε πότε».

Η απώλεια του Ταμπαταμπάι θεωρείται η πιο σημαντική για τη Χεζμπολάχ από το τέλος του πολέμου της 27ης Νοεμβρίου 2024. Στη διάρκεια εκείνης της σύγκρουσης είχαν σκοτωθεί πολλά ηγετικά στελέχη, ανάμεσά τους και ο Χασάν Νασράλα.

Παρότι το σιιτικό κίνημα επισημαίνει ότι εδώ και έναν χρόνο τηρεί την εκεχειρία με το Ισραήλ, στη Βηρυτό επικρατεί αίσθηση ότι η κατάσταση μπορεί να μην παραμείνει σταθερή. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του στο λιβανικό έδαφος στοχεύουν υποδομές και στελέχη της οργάνωσης, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ για «επανεξοπλισμό», κάτι που η τελευταία αρνείται.

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Ταμπαταμπάι, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ζήτησαν δημόσια «εκδίκηση», αυξάνοντας περαιτέρω τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.