Το ισραηλινό πλήγμα σε συνοικία του νότιου τομέα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε 28, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η ισραηλινή επίθεση έπληξε κτίριο εννέα ορόφων σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της συνοικίας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε πως ένα «πρόσωπο της αντίστασης» κατά του Ισραήλ βρέθηκε στο στόχαστρο ενός στοχευμένου ισραηλινού πλήγματος, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του ούτε την κατάσταση της υγείας του.

«Ένας από τους αδελφούς (…) ένα πρόσωπο της αντίστασης», στοχοθετήθηκε, δήλωσε ο Μαχμούτ Κοματί, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, από την περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση, προσθέτοντας πως «τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά». Κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο επιβεβαίωσε πως επιτέθηκε κατά του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χαμάς, πως «παραβίασε μια ακόμη κόκκινη γραμμή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να «παρέμβει αποφασιστικά» προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του λιβανέζικου κράτους ζήτησε «από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να παρέμβει με σοβαρότητα και αποφασιστικά προκειμένου να μπει ένα τέλος στις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου».

Στο πλήγμα εναντίον μιας πολυκατοικίας έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.