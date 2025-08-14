Η Αλάσκα δεν ήταν πολύ πιθανό να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές πολλών ως το σημείο συνάντησης μεταξύ των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη και πιο απομακρυσμένη πολιτεία των ΗΠΑ είναι εκεί όπου οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν για μία από τις πιο κρίσιμες συνομιλίες της προεδρίας τους.

Σύμφωνα με το CNN, αυτή είναι σίγουρα η άποψη της Μόσχας, όπου οι φιλο-Κρεμλινικοί προπαγανδιστές ήδη εκφράζουν ενθουσιασμό για τα οφέλη που θα φέρει αυτή η πολυαναμενόμενη συνάντηση.

Ή πιο συγκεκριμένα, για τα οφέλη που θα αποκομίσει ο Πούτιν.

Κατ’ αρχάς, το γεγονός ότι μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πραγματοποιείται, αποτελεί τεράστια νίκη για το Κρεμλίνο.

«Κανείς δεν μιλάει πια για τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας ή για τη στρατηγική μας ήττα», έγραψε ο Αλέξαντερ Κοτς, γνωστός φιλο-Κρεμλινικός στρατιωτικός μπλόγκερ, στον δημοφιλή λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα «έχει κάθε πιθανότητα να γίνει ιστορική».

Μπορεί να έχει δίκιο. Μια προεδρική σύνοδος επιτρέπει στον Πούτιν να εμφανιστεί ξανά στο τραπέζι της διεθνούς διπλωματίας, αγνοώντας επικριτές και χώρες που επιθυμούν να τον απομονώσουν ή ακόμα και να τον συλλάβουν για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Και μια σύνοδος στην πολιτεία της Αλάσκας, από όλες τις τοποθεσίες, ενισχύει την εθνικιστική αίσθηση των Ρώσων που εξακολουθούν να θεωρούν το έδαφος «δικό τους».

Ακριβώς απέναντι από το στενό Μπέρινγκ, στην περιοχή Τσουκότκα της Ρωσικής Άπω Ανατολής, η Αλάσκα υπήρξε κάποτε απομακρυσμένη κτήση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας πριν πουληθεί στις ΗΠΑ το 1867 για μόλις 7,2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 2 σεντ ανά στρέμμα.

Η αίσθηση ότι η Μόσχα υπέστη αδικία παραμένει, και μια επίσκεψη στη «δική μας Αλάσκα», όπως την αποκάλεσε γνωστός Ρώσος παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, ενισχύει τα εθνικιστικά προσόντα του Πούτιν. Βίντεο από λάθος δήλωση του Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο πριν από τη σύνοδο, όπου είπε ότι θα πάει στη «Ρωσία» για να συναντήσει τον Πούτιν, κάνουν επίσης τον γύρο στα ρωσικά social media, με λεζάντες που ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παραδέχτηκε τελικά ότι είναι δική μας».

Για τον υπόλοιπο κόσμο, ωστόσο, η μοναδικός σκοπός αυτής της προεδρικής συνόδου είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να κάνει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για να επιτευχθεί αυτό. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ σκοπεύει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ειρήνη στην Ουκρανία, αφήνοντας άλλα θέματα για μελλοντική συζήτηση.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ υποσχέθηκε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη πραγματικής υποχώρησης από το Κρεμλίνο, που θεωρεί ότι έχει το πλεονέκτημα στο αιματηρό πεδίο της Ουκρανίας. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, ο Πούτιν φέρεται να επανέλαβε ότι η Ρωσία θα «συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της για την αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων» της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αιτίες που περιλάμβαναν προγενέστερα μακροχρόνιες ρωσικές καταγγελίες, όπως η ύπαρξη της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους και η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Την Τετάρτη, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η θέση της χώρας για την Ουκρανία παραμένει «αμετάβλητη», όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Πιο πιθανό είναι ότι ο Πούτιν έχει άλλες προθέσεις.

Στοιχεία έχουν αποκαλυφθεί για πρόταση ειρήνης της Ρωσίας, που φέρεται να έγινε στον Αμερικανό προεδρικό απεσταλμένο, Στιβ Ουίτκοφ, πριν οργανωθεί βιαστικά η σύνοδος στην Αλάσκα. Στην ουσία, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παράδοση εδαφών του Ντονμπάς στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα μια εκεχειρία, ιδέα που η ηγεσία της Ουκρανίας έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω», δήλωσε ο Ζελένσκι πριν από τη σύνοδο, στην οποία δεν προσκλήθηκε. «Αν αφήσουμε σήμερα το Ντονμπάς, τα οχυρά μας, το έδαφος, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για την προετοιμασία ρωσικής επίθεσης», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο Τραμπ, που αναμένεται να συζητήσει την ιδέα με τον Πούτιν στην Αλάσκα, φαίνεται να βλέπει θετικά μια συμφωνία «έδαφος για ειρήνη», ακόμα κι αν είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Αυτή η ξεκάθαρη διαφορά απόψεων δίνει στον Πούτιν την ευκαιρία να παρουσιάσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, όχι τη Ρωσία, ως το πραγματικό εμπόδιο στην ειρήνη, ενδεχομένως υπονομεύοντας την ήδη ασταθή υποστήριξη του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο θα έχει σημειώσει ότι ο Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του με τον Ζελένσκι στο παρελθόν και μπορεί να το ξανακάνει. Αν σταματούσε την υπόλοιπη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο, η Ουκρανία θα δυσκολευόταν να συνεχίσει τον αγώνα της ακόμα και με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Πριν από τη σύνοδο, ο Λευκός Οίκος φάνηκε να υποβαθμίζει τις προσδοκίες για συμφωνία ειρήνης, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση υψηλού κινδύνου ως «άσκηση ακρόασης».

Και αυτό μπορεί να εξυπηρετεί απόλυτα τον Πούτιν.

Ήταν, άλλωστε, το Κρεμλίνο που ζήτησε τη σύνοδο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, πιθανώς ως μέσο να αποτρέψει την απειλή αμερικανικών δασμών και δευτερογενών κυρώσεων που ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ενεργοποιούνταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η διατήρηση της επικοινωνίας με τον Τραμπ μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αναβολής αυτής της προθεσμίας επ’ αόριστον.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Πούτιν βλέπει μια μοναδική ευκαιρία με τον Τραμπ να επαναφέρει θεμελιωδώς τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, διαχωρίζοντας τους δεσμούς της Ρωσίας με τις ΗΠΑ από την τύχη της Ουκρανίας, σενάριο που θα διχάσει και τους δυτικούς συμμάχους.

Εδώ και μήνες, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου συζητούν πιθανότητες συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε οικονομικά, τεχνολογικά και διαστημικά θέματα, καθώς και κερδοφόρες συμφωνίες για υποδομές και ενέργεια στην Αρκτική και αλλού.

Το γεγονός ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, βασικός συνομιλητής με τη διοίκηση Τραμπ, αποτελεί μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Αλάσκα, υποδηλώνει ότι περισσότερες συζητήσεις για αμερικανο-ρωσικές συμφωνίες θα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Και, αν ο Πούτιν επιτύχει τους στόχους του σε αυτή τη σύνοδο, το «ουκρανικό ζήτημα» μπορεί να καταλήξει απλώς σε ένα από τα πολλά θέματα συζήτησης μεταξύ των ισχυρών ηγετών των δύο μεγάλων δυνάμεων – και όχι το πιο επείγον.