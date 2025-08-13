Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία περιέγραψαν σήμερα τη θέση της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» – στην οποία έχουν τον πρώτο λόγο – ενόψει των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ύστερα από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, δύο ημέρες πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται ότι «η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο», υπογραμμίζεται, κάνοντας αναφορά στην πρόθεση ορισμένων χωρών να αναπτύξουν δυνάμεις που θα επιτηρούν την τήρηση της εκεχειρίας μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», αναφέρει η ανακοίνωση.