Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, μετά τη διάσκεψη με ηγέτες της ΕΕ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δήλωσε:

«Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία. Ήταν κι αυτός στη γραμμή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν στη γραμμή. Θα την αξιολογούσα με 10, ξέρετε, πολύ, πολύ φιλική.

Ήταν πάντα δεδομένο ότι θα συναντούσα τον πρόεδρο Πούτιν και μετά θα καλούσα τους ηγέτες και τον πρόεδρο Ζελένσκι -θα καλέσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και μετά, πιθανότατα με αυτή τη σειρά, τους ηγέτες.

Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια δεύτερη συνάντηση, η οποία θα είναι πιο παραγωγική από την πρώτη, γιατί η πρώτη είναι για να διαπιστώσω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε…»

Στη συνέχεια είπε:

«Η δεύτερη συνάντηση, αν η πρώτη πάει καλά, θα γίνει γρήγορα. Θα ήθελα να την κάνουμε σχεδόν αμέσως. Και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι και εμένα, αν θέλουν να είμαι εκεί. Αυτή θα είναι μια συνάντηση όπου ίσως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά… κάποια πολύ σημαντικά πράγματα μπορούν να κερδηθούν ήδη από την πρώτη. Η πρώτη θα είναι πολύ σημαντική, αλλά ουσιαστικά θα στρώνει το τραπέζι για τη δεύτερη…

Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, γιατί αν νιώσω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, επειδή δεν πήραμε τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση».

«Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες» αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, προειδοποιεί ο Τραμπ

Σε ερώτηση αν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν κινηθεί προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα υπάρξουν».

Σε ερώτηση τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν τα αντίποινα, είπε: «Θα υπάρξουν, θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες».