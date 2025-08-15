Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές καταφθάνουν στο Άνκορατζ, όπου θα λάβει χώρα το ιστορικό τετ α τετ.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS δείχνει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).