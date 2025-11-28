Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια των Jumbo φαίνεται να αντλεί έμπνευση από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε πρόσφατα και αναμένεται να παρουσιαστεί από τον ίδιο σύντομα.

Στη ραδιοφωνική διαφήμιση, η οποία ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, οι δημιουργοί της παίζουν με τις πρόσφατες αναφορές γύρω από το βιβλίο, με το χιούμορ τους να ξεχωρίζει μέσα από το σύνθημα: «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Σημαντικό στοιχείο της διαφήμισης αποτελεί η αναφορά στο ποίημα «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη, που έχει παραποιηθεί δημιουργικά για τις ανάγκες της καμπάνιας.

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος… γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά. Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην φοβάσαι, γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις. Κι αν μετά τις αγορές γεμάτη παραμένει η τσέπη σου, είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν… Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».