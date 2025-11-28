Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αναγνωρίσει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία, ώστε να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εφημερίδα Telegraph επικαλούμενη αποκλειστικές πληροφορίες έγραψε ότι η Αμερική πλέον δεν ενδιαφέρεται για τις ευρωπαϊκές θέσεις, παρά να τερματιστεί η ρωσική εισβολή που είναι σε εξέλιξη από το 2014. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται αν η αναγνώριση των εδαφών θα αφορά εκείνα που προσαρτήθηκαν το 2014 (π.χ.Κριμαία) ή και όσα κατέλαβε ο ρωσικός στρατός κατά τη διάρκεια του πολέμου (π.χ. Μαριούπολη).

«Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», είπε μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Μια μέρα πριν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικού εδάφους από την Ουάσινγκτον θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Επίσης, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έλαβε ένα αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ένα αρχικό σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, που διατυπώθηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς από την Αμερική.

Επιπλέον, το σχέδιο πρότεινε την «de facto» αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Telegraph η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στις περιοχές που έχει παράνομα προσαρτήσει από το 2014. Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πρώτα να θέσει το ζήτημα στους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροβ, αναμένονταν να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρα-α-Λάγκο του Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Γερμάκ, ο οποίος διαπραγματεύθηκε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε: «Κανείς σώφρων άνθρωπος σήμερα δεν θα υπέγραφε ένα έγγραφο για να παραχωρήσει εδάφη. Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει για να παραχωρήσει εδάφη. Το Σύνταγμα απαγορεύει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, εκτός αν θέλει να πάει κόντρα στο Ουκρανικό Σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».