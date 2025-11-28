Η Ουκρανία βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση από τις Βρυξέλλες καθώς ενισχύεται η πίεση στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω καταγγελιών για διαφθορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι για να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης, η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει διεφθαρμένους αξιωματούχους τόσο στην πολιτική όσο και στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκραθ τόνισε ότι δεν θα υπάρξει στήριξη προς την Ουκρανία αν δεν υφίσταται ένα αποτελεσματικό σύστημα διερεύνησης και δικαστικής διαδικασίας για υποθέσεις υψηλού επιπέδου.

«Πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα για την αντιμετώπιση υποθέσεων φερόμενης διαφθοράς υψηλού επιπέδου», ανέφερε ο ΜακΓκραθ. «Η απόδειξη ενός ιστορικού αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη-μέλη μας, και σίγουρα από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μετά τις δηλώσεις του, οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία του ισχυρού συμβούλου του Ζελένσκι, Άντριι Γιερμάκ, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά την υποτιθέμενη υπεξαίρεση περίπου 100 εκατ. δολαρίων από τον ενεργειακό τομέα. Η υπόθεση έχει επεκταθεί και σε άλλα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην ΕΕ, αλλά η αντίθεση της Ουγγαρίας έχει καθυστερήσει την πρόοδο. Ο ΜακΓκραθ επισήμανε ότι «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες» και ότι οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη είναι καθοριστικές για την πορεία ένταξης.

«Έχουμε μια ανοικτή και ειλικρινή σχέση με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις», πρόσθεσε. «Αν δεν πληρούνται, δεν θα υπάρξει υποστήριξη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όσον αφορά την πρόοδο της Ουκρανίας, ο Επίτροπος σημείωσε: «Πιστεύω ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ουκρανικές αρχές για θέματα που έρχονται στην αντίληψή μας ή αναφέρονται δημόσια».