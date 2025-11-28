Αναβρασμός επικρατεί στις ΗΠΑ με τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε στον αμερικανικό στρατό, καθώς γυναικολόγος παρενόχλησε σεξουαλικά χιλιάδες γυναίκες και ανώτεροί του τον κάλυψαν, παρά τις καταγγελίες.

Κατηγορούμενος είναι ο Μπλέιν ΜακΓκρόου, γιατρός και ταγματάρχης του στρατού στο Φορτ Χουντ, ο οποίος καταγγέλλεται για ανάρμοστα αγγίγματα την ώρα της εξέτασης, αλλά και τη βιντεοσκόπηση των γυναικών όσο δεν φορούσαν τα ρούχα τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 13σέλιδη αγωγή αναφέρει ότι ανώτεροι αξιωματικοί επέτρεψαν στον ΜακΓκρόου να συνεχίσει να εργάζεται παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του επί σειρά ετών και σε άλλο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο στη Χαβάη.

«Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατός προστάτευσε έναν αρπακτικό με στολή», αναφέρεται στην αγωγή.

«Αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία που διαπράχθηκε εντός των τειχών ενός νοσοκομείου του αμερικανικού στρατού. Ο ΜακΓκρόου… εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε για να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, να χειραγωγήσει και να καταγράψει κρυφά γυναίκες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας χώρος θεραπείας μετατράπηκε σε σκηνικό κακοποίησης».

Ένας στρατιωτικός δήλωσε ανώνυμα στο NBC ότι τουλάχιστον 25 γυναίκες επικοινώνησαν με το τμήμα εγκληματικών ερευνών του στρατού μετά την εύρεση των εικόνων στο κινητό του ΜακΓκρόου.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές ανακάλυψαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό του, που είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών και απεικόνιζαν δεκάδες γυναίκες ασθενείς, πολλές από τις οποίες παραμένουν άγνωστες», αναφέρεται στην αγωγή.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι πρώτες καταγγελίες εναντίον του υποβλήθηκαν «χρόνια νωρίτερα», όταν εργαζόταν στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Tripler στη Χονολουλού της Χαβάης, αλλά η ηγεσία του στρατού «απέρριψε τις αξιόπιστες καταγγελίες», γεγονός που επέτρεψε στην ανάρμοστη συμπεριφορά του να «ανθίσει» στη νέα του θέση στο Τέξας.

Όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, μέχρι στιγμής είναι άγνωστος. Το Usa Today αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1.400 γυναίκες που έπεσαν θύματα του γυναικολόγου, ενώ άλλα αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο ακόμη και για 3.000 θύματα στην καλύτερη των περιπτώσεων.