Ελεύθεροι έφυγαν από το γραφείο του ανακριτή ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Οι δυο κατηγορούμενοι, οι οποίοι στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος του, του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, φέρεται να ισχυρίστηκε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.