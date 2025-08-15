Με δηλώσεις και κινήσεις συμβολισμού συνεχίζεται η αναμονή για τη σύνοδο κορυφής, που χαρακτηρίστηκε Νέα Γιάλτα, ανάμεσα στους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις προσγειώθηκε με το Air Force One στη στρατιωτική βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για το κρίσιμο ραντεβού με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Air Force One is wheels down in Alaska. pic.twitter.com/7TK5TUWIxP — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Λίγο αργότερα προδγειώθηκε και το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης.

Our most tracked flight right now is a Russian government aircraft en route to Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska. The Tu-214PU has just entered US airspace. https://t.co/EfCCMotCQZ pic.twitter.com/yPMnnaqjKl — Flightradar24 (@flightradar24) August 15, 2025

Οι δύο ηγέτες κατέβηκαν σχεδόν ταυτόχρονα από τα αεροπλάνα τοτς και αντάλλαξαν μια πολύ θερμή χειραψία. Μάλιστα μπήκαν και στο ίδιο αυτοκίνητο που θα τους μεταφέρει στο χώρο των συνομιλιών.

Δείτε εικόνες από την ιστορική χειραψία των δύο ανδρών

President Donald Trump greets Russia’s President Vladimir Putin Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

Η σκηνή έχει στηθεί στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης Έλμεντορφ για την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό: το κόκκινο χαλί έχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor παραταγμένα δίπλα του.

Δείτε την εικόνα

Δείτε live

Σε μια τελευταία πληροφορία ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι τελικά πολυμερής

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με δημοσιογράφους στο Air Force One. Εκεί μεταξύ άλλων έθεσε τον πήχη σημειώνοντας ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος αν δεν αποφασισθεί σήμερα μια κατάπαυση του πυρός.