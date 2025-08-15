Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στην Αλάσκα φορώντας, όπως φάνηκε, ένα φούτερ με τα γράμματα «CCCP» — την ρωσική συντομογραφία για την ΕΣΣΔ.

Ο Λαβρόφ συμμετέχει στην αποστολή του Κρεμλίνου ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, Παρασκευή, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το λευκό φούτερ του Λαβρόφ φαίνεται να είναι καλυμμένο από ένα μαύρο γιλέκο, αφήνοντας να διακρίνονται καθαρά μόνο τα μεσαία γράμματα «CC».

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

Σύμφωνα με αναλυτές, το σύγχρονο ρωσικό καθεστώς έχει κατ’ επανάληψη καλλιεργήσει τη νοσταλγία για τη Σοβιετική Ένωση ως εργαλείο πολιτικής και επεκτατικής στρατηγικής. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τη διάλυση της ΕΣΣΔ ως τη «μεγαλύτερη πολιτική καταστροφή» του 20ού αιώνα, σε ομιλία του το 2005.

Η αναβίωση αυτής της «σοβιετικής μνήμης» συνδέεται συχνά με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τον συνεχιζόμενο πόλεμο, τον οποίο ο Τραμπ φιλοδοξεί να τερματίσει με τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Πριν εισέλθει στην πολιτική, ο Πούτιν υπηρέτησε ως μεσαίου βαθμού αξιωματικός της KGB στη Δρέσδη, στη δεκαετία του 1980, όταν η πόλη βρισκόταν στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία.

Σύμφωνα με το Κίεβο και τους συμμάχους του, ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να αξιοποιήσει τις τακτικές εκείνης της περιόδου για να επηρεάσει τον Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίζεται πιο σκληρός απέναντι στη Μόσχα.

Ο συμβολισμός του πουλόβερ δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ενθουσιάστηκαν με την επιλογή ενδυμασίας του Λαβρόφ, παρουσιάζοντάς την ως την απάντησή του στους φιλοουκρανούς διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Άνκορατζ για να απαιτήσουν να δοθεί στο Κίεβο μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, κοινοποίησε μια φωτογραφία με το πουλόβερ του Λαβρόφ λέγοντας: «Ο Λαβρόφ απαντά. Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Το πουλόβερ του Λαβρόφ δείχνει επίσης την αυτοπεποίθηση της Ρωσίας ενόψει της συνόδου κορυφής, η οποία επιτρέπει στη Μόσχα να προβάλει μια εικόνα του εαυτού της που λαχταρούσε εδώ και καιρό: ότι η Ρωσία είναι για άλλη μια φορά μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να αγνοηθεί στη διεθνή σκηνή.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η πιθανότητα αποτυχίας της συνάντησης αγγίζει το 25%. Σε αυτό το ενδεχόμενο, έχει δηλώσει πως θα δώσει μόνος του συνέντευξη Τύπου ανακοινώνοντας ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί», σύμφωνα με το CNN.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτή την πρόβλεψη, ο Λαβρόφ απάντησε σε Ρώσο δημοσιογράφο: «Δεν προσπαθούμε ποτέ να προβλέψουμε το αποτέλεσμα ή να κάνουμε υποθέσεις. Αυτό που ξέρουμε, είναι ότι έχουμε επιχειρήματα να καταθέσουμε στη συζήτηση και ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Στην πραγματικότητα, ήδη έχουν γίνει πολλά».