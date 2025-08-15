Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, στην αμερικανική αεροπορική βάση της Αλάσκας, για να συζητήσουν αν υπάρχουν προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη του Αμερικανού προέδρου, καθώς και του Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκαν στην Αλάσκα.

Τα δύο προεδρικά αεροσκάφη, το αμερικανικό Air Force One και το ρωσικό Ilyushin Il-96, έφτασαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα δύο αεροπλάνα σταμάτησαν μπροστά από δύο μεγάλα κόκκινα χαλιά τα οποία σε ένα σημείο διασταυρώνονταν.

Ο Τραμπ κατέβηκε πρώτος από το αεροπλάνο του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ίδιο έκανε και ο Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στο σημείο όπου είχε προβλεφθεί και σε ελάχιστο χρόνο έγινε η πρώτη χειραψία σε πολύ θερμό κλίμα.

PHOTOS: President Trump and Russian President Vladimir Putin shake hands in Anchorage, Alaska ahead of historic talks. pic.twitter.com/tD3WUoyPfr — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Ο Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Ρώσο πρόεδρο με χειροκρότημα, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε χειραψία και αποχώρησαν μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο.

Δείτε εικόνες και βίντεο

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν μαζί προς το βάθρο που είχε στηθεί, λήφθηκαν οι απαραίτητες φωτογραφίες και στη συνέχεια ακολούθησε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε συνάντηση προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας! Μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο προκειμένου να οδηγηθούν στις συνομιλίες.