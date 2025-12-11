Τα ονόματα των 21 παικτών που κλήθηκαν στην Εθνική ομάδα πόλο ενόψει της προετοιμασίας της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί από το μέχρι τις 25 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος.

Μετά το μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Ελλάδα θέλει να ανέβει στο βάθρο και στο ευρωπαϊκό και η προετοιμασία θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της Waterpolo League, το προσεχές Σαββατοκύριακο (13-14/12).

Η Εθνική μας ομάδα είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και ο Βλάχος απέφυγε τις εκπλήξεις στις κλήσεις του ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας, με τον Μάνο Ζερδεβά να επιστρέφει μετά την απουσία του από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, όπως επιστρέφει και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου που είχε απουσιάσει λόγω επέμβασης στον αγκώνα.

Αναλυτικά, οι 21 παίκτες που κλήθηκαν στην Εθνική ομάδα πόλο είναι οι εξής…

Νίκος Γαρδίκας, Κώστας Λιμαράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Ντίνος Γενηδουνιάς, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).