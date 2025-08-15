Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισαν «εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, παρότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος». «Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα», αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε, δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης.

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

