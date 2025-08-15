Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες με τους συμβούλους τους.

Ο Πούτιν ανέφερε αρχικά ότι «οι διαπραγματεύσεις ήταν χρήσιμες και διεξοδικές σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόταση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα.

Ανέφερε μάλιστα ότι είναι «προς το συμφέρον της Ρωσίας ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία».

Μάλιστα, ο Πούτιν προσκάλεσε τον Αμερικανό στη Μόσχα για μια επόμενη συνάντηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται στην κοινή ιστορία της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα και δηλώνει ότι ήταν μια «λογική» τοποθεσία για τις συνομιλίες τους.

«Θα θυμόμαστε πάντα άλλα ιστορικά παραδείγματα όπου οι χώρες μας νίκησαν από κοινού κοινούς εχθρούς με πνεύμα συντροφικότητας και συμμαχίας, υποστηρίζοντας και βοηθώντας η μία την άλλη.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κληρονομιά θα μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε και να καλλιεργήσουμε αμοιβαία επωφελείς και ισότιμες σχέσεις σε αυτή τη νέα φάση, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Είναι σημαντικό για ΗΠΑ-Ρωσία να γυρίσουν σελίδα και να περάσουμε από το χθες στο αύριο, Ρωσία και ΗΠΑ έχουν πολλά περιθώρια να συνεργαστούν στην οικονομία και στο εμπόριο. Οι σημερινές συμφωνίες θα αποτελέσουν αφετηρία επίλυσης για το Ουκρανικό και για τη βελτίωση της σχέσης των δύο χωρών. Είχα προσπαθήσει να πείσω τον Αμερικανό ομόλογό μου ότι η κατάσταση δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αν ήταν τότε πρόεδρος ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει. Έχουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον πρόεδρο Τραμπ που θα οδηγήσει στην επίλυση του Ουκρανικού, είπε ο πρόεδρος Πούτιν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Αλάσκα, ακυρώθηκε το γεύμα και η διευρυμένη σύσκεψη που θα ακολουθούσε της συνάντησης.