Ολοκληρώθηκε στις 01:15 π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) το πρώτο μέρος της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, μεταξύ του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνάντηση των δύο πλανηταρχών, των επιτελείων τους και των μεταφραστών τους κράτησε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων και των αντιπροσωπειών τους, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασαν στις 02:00 πμ. στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, για τις πρώτες δηλώσεις.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που μίλησε για εξαιρετική πρόοδο στις συζητήσεις των δυο χωρών, μιλώντας για μια κατ’ αρχήν συμφωνία σε αρκετά ζητήματα ως προς το ουκρανικό ζήτημα ενώ χαρακτήρισε την Ουκρανία αδελφό κράτος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος ων ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του πως δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία σήμερα, αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος. «Υπήρξαν κάποια πολλά σημαντικά ζητήματα που συμφωνήσαμε αλλά και κάποια λίγα που διαφωνήσαμε» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωστοποιώντας ακολούθως ότι θα τηλεφωνήσει στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για ό,τι συμφωνήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύντομη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε χωρίς οι ηγέτες να δεχτούν ερωτήσεις από δημοσιογράφους.

Αντ’ αυτού, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ευχαρίστησε ξανά.

Trump: Thank you Vladimir, I will probably see you again very soon.



Putin: Next time in Moscow?



Trump: I could see it happening. pic.twitter.com/Xudpf9MxQ5 — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

«Θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα και πιθανότατα θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα», λέει στον Ρώσο πρόεδρο.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα», απάντσησε στα αγγλικά ο Πούτιν.

Ο Τραμπ λέει «αυτό είναι ενδιαφέρον» και πρόσθεσε: «θα δεχτώ λίγη κριτική για αυτό, αλλά μπορώ να το δω να συμβαίνει».