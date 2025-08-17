Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες με τη Ρωσία, καλώντας το κοινό να «μείνει συντονισμένο», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η δήλωσή του, την οποία μεταδίδει το Reuters, έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε «ουσιαστικές» τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην Αλάσκα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στο Άνκορατζ.

«Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν επίκαιρη και πολύ χρήσιμη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες «έφεραν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις» σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν τόνισε πως η Μόσχα «σέβεται τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών» και επιθυμεί «μια ειρηνική λύση» στην ουκρανική σύρραξη. Πηγή του ρωσικού πρακτορείου TASS επισήμανε ότι και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πως ο διάλογος τους θα συναντήσει «αντίσταση από πολλές δυνάμεις», αλλά υπάρχει κοινή βούληση να προχωρήσει.