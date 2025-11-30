Στολισμοί, δέντρα και φωτάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους από νωρίς για τα Χριστούγεννα, ενώ σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος.

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών: