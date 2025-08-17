Ενόψει της αυριανής καθοριστικής συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στην Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση -η πρώτη επίσημη επαφή των δύο ηγετών εν μέσω αναζωπύρωσης της συζήτησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία– θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική πορεία της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων διαμορφώνεται ήδη με έντονες διπλωματικές ζυμώσεις, ενώ στο πλευρό του Ζελένσκι βρίσκονται επτά κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε μια προσπάθεια διασφάλισης κοινής γραμμής έναντι των εξελίξεων.

Θυμίζεται, ότι το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων», με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σημαντική αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ευρωπαϊκής πλευράς σε τρεις βασικούς άξονες: ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σεβασμός της εδαφικής της ακεραιότητας και διατήρηση της διεθνούς στήριξης προς το Κίεβο.

Οι αυριανές συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ θα εστιάσουν στην παρουσίαση του πλαισίου που προέκυψε από τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα διαδικασίας -όπως το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός πριν την ειρηνευτική διαπραγμάτευση- ενώ το Κίεβο θα ενημερωθεί για τις (περιορισμένες) εδαφικές υποχωρήσεις που φέρεται να αποδέχτηκε η Μόσχα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις.

Τι σχέση έχουν όμως οι παριστάμενοι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο; Πώς διαμορφώνεται η προσωπική τους χημεία με τον Ντόναλντ Τραμπ, και ποιοι εξ αυτών μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρες» ή παράγοντες πίεσης στις κρίσιμες αποφάσεις που έρχονται;

Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Σύμφωνα με το BBC, συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία, τον Ιούλιο. Κατά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», ενώ έχει επανειλημμένως εξάρει την πολυσυζητημένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο. Οι δύο ηγέτες διατηρούν πολύ καλή σχέση και έχουν ανταλλάξει εγκωμιαστικά σχόλια στο παρελθόν. Ο Τραμπ την έχει αποκαλέσει «φανταστική γυναίκα» που «έχει κατακτήσει την Ευρώπη». Ήταν επίσης η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που παρέστη στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς

Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και «κέρδισε πόντους» για τον Τραμπ προσφέροντάς του αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του παππού του, Φρίντριχ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ

Μοιράζεται την αγάπη του Τραμπ για το γκολφ -οι δύο τους έπαιξαν μαζί μία παρτίδα στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, τον Μάρτιο. Στο πλαίσιο της «ανεπίσημης» επίσκεψης, συζήτησαν για την Ουκρανία και τις σχέσεις Φινλανδίας-ΗΠΑ κατά το γεύμα.

Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Ανέπτυξε μία απροσδόκητη χημεία με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, την οποία διατήρησε και στη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να επιδιώξει σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Είχε επαινέσει δημοσίως τον Τραμπ -αποκαλώντας τον «μπαμπά»- για τη στάση του στην κρίση Ισραήλ-Ιράν, ενώ ο Τραμπ με τη σειρά του έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για την πορεία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία Ρούτε, έπειτα από τη δέσμευση των κρατών-μελών να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έχει διαπραγματευτεί με τον Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που πρότεινε εις βάρος της ΕΕ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι, όπου και συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο μήνα. Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια μορφή συνεργασίας».