Ένα από τα πιο κρίσιμα επεισόδια των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία παίχτηκε στις ΗΠΑ και στον Λευκό Οίκο, όπου το βράδυ της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συνοδεύονταν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπειτα από ένα 5ωρο διαπραγματεύσεων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ αλλά και μιας τριμερούς συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το κλίμα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση των δύο ανδρών τον περασμένο Φεβρουάριο όταν ο Ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τη live επίθεση που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του στο Οβάλ Γραφείο είχε εξαναγκαστεί σε αποχώρηση κακήν κακώς. «Θα υπάρξει πολλή βοήθεια όσον αφορά την ασφάλεια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στα σχέδια ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας σε περίπτωση που η σύγκρουση με τη Ρωσία λυθεί.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπήθηκαν στον Λευκό Οίκο από επτά ηγέτες τη Δευτέρα, πρόσθεσε: «Αυτοί είναι η πρώτη γραμμή άμυνας επειδή είναι εκεί, είναι η Ευρώπη, αλλά θα τους βοηθήσουμε κι εμείς. Θα είμαστε εμπλεκόμενοι». Ο Τραμπ επίσης εξέφρασε την ελπίδα του για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας παρουσία του ίδιου. Ο Ζελένσκι έχει επιδιώξει εδώ και καιρό μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Πούτιν, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει αντίστοιχη πρόθεση, εκτός αν η Ουκρανία αποδεχθεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του.

«Αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή και νομίζω πως θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος αν γίνει αυτό», είπε. «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν τελειώσει. Δεν μπορώ να σας πω πότε, αλλά ο πόλεμος θα τελειώσει και αυτός ο κύριος [ο Ζελένσκι] θέλει να τελειώσει, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τελειώσει», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα καλέσει τον Πούτιν μετά τη σύνοδο στον Λευκό Οίκο. «Θα έχουμε τηλεφωνική κλήση αμέσως μετά αυτές τις συναντήσεις σήμερα, και μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε την τριμερή». Τελικώς ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο, ενώ υπονόησε ότι είχε μιλήσει μαζί του και πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι. Ερωτηθείς αν η ειρήνη μπορεί να περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Επτά σπουδαίοι ηγέτες από σπουδαίες χώρες επίσης, και θα μιλήσουμε γι’ αυτό, όλοι θα εμπλακούν… θα υπάρξει πολλή βοήθεια όσον αφορά την ασφάλεια.» Μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν με τον Τραμπ αργότερα ήταν ο Σερ Κιρ Σταρμερ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Εμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός ηγέτης και οι σύμμαχοί του πίεσαν τον Τραμπ να διευκρινίσει ποιες εγγυήσεις ασφαλείας οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στο Κίεβο για να βοηθήσουν να επιτευχθεί εκεχειρία με τη Μόσχα. Ερωτηθείς τι χρειάζεται από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε: «Τα πάντα.»

«Πρώτα, έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Και είναι πολύ θέμα όπλων, εκπαίδευσης και πληροφοριών», είπε. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν εν μέσω ανησυχιών στο Κίεβο και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ έχει γείρει υπέρ των προτάσεων του Πούτιν μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή και θα απαιτήσει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η παραχώρηση οποιασδήποτε γης που δεν ελέγχει η Ρωσία και η επίσημη αναγνώριση εκείνης που κατέχουν οι δυνάμεις του είναι κόκκινη γραμμή. Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία λέγοντας ξανά και ξανά πως η ειρήνη «είναι στο χέρι του Ζελένσκι». Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη Δευτέρα την αντίθεσή του σε κάθε ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η Μόσχα έχει επίσης προηγουμένως ζητήσει περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, καθώς και να σταματήσουν οι δυτικές προμήθειες όπλων και η ανταλλαγή πληροφοριών.

Μέχρι αργά τα ξημερώματα της Τρίτης και έπειτα από αρκετές παύσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονταν στον Λευκό Οίκο.

Στον «αέρα» η τριμερής

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως μίλησε με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους ηγέτες, συναντήσεις που χαρακτήρισε «πολύ καλές».

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συζητήσαμε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα δοθούν από ευρωπαϊκές χώρες με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Στην κατακλείδα των συναντήσεων τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις προετοιμασίες για την επόμενη συνάντηση σε τόπο που θα καθοριστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Αφού η συνάντηση αυτή πραγματοποιηθεί, θα έχουμε και μια τριμερή με τους δύο προέδρους και εμένα».

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να στηρίξουν «απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο, όμως οι Ρώσοι δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση για τριμερή.

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε πως Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν την ιδέα της συνάντησης εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας σε υψηλότερο επίπεδο» για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία προσέφερε συμφωνία αξίας 100 δισ. για όπλα

Η Ουκρανία σύμφωνα με τους Financial Times, υποσχέθηκε να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μετά από μια ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδαν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία αξίας 50 δισεκατομμυρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει την τεχνολογία αυτή μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε αυτές τις νέες προτάσεις ασφάλειας με τις ΗΠΑ σε λίστα σημείων συζήτησης με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

