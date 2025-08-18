Το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως τόνισε αναφερόμενος στον ουκρανό πρόεδρο αυτός θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία.

Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ζελένσκι: Ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» αλλά η ειρήνη να είναι «διαρκής»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ πρώτα θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στις 21:15 ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων

H συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Ενόψει της καθοριστικής συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στην Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση -η πρώτη επίσημη επαφή των δύο ηγετών εν μέσω αναζωπύρωσης της συζήτησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία– θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική πορεία της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων διαμορφώνεται ήδη με έντονες διπλωματικές ζυμώσεις, ενώ στο πλευρό του Ζελένσκι βρίσκονται επτά κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε μια προσπάθεια διασφάλισης κοινής γραμμής έναντι των εξελίξεων.

Θυμίζεται, ότι το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων», με τη συμμετοχή ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σημαντική αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ευρωπαϊκής πλευράς σε τρεις βασικούς άξονες: ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σεβασμός της εδαφικής της ακεραιότητας και διατήρηση της διεθνούς στήριξης προς το Κίεβο.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ θα εστιάσουν στην παρουσίαση του πλαισίου που προέκυψε από τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα διαδικασίας -όπως το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός πριν την ειρηνευτική διαπραγμάτευση- ενώ το Κίεβο θα ενημερωθεί για τις (περιορισμένες) εδαφικές υποχωρήσεις που φέρεται να αποδέχτηκε η Μόσχα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις.

Τι σχέση έχουν όμως οι παριστάμενοι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο; Πώς διαμορφώνεται η προσωπική τους χημεία με τον Ντόναλντ Τραμπ, και ποιοι εξ αυτών μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρες» ή παράγοντες πίεσης στις κρίσιμες αποφάσεις που έρχονται;

Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Σύμφωνα με το BBC, συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία, τον Ιούλιο. Κατά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», ενώ έχει επανειλημμένως εξάρει την πολυσυζητημένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο. Οι δύο ηγέτες διατηρούν πολύ καλή σχέση και έχουν ανταλλάξει εγκωμιαστικά σχόλια στο παρελθόν. Ο Τραμπ την έχει αποκαλέσει «φανταστική γυναίκα» που «έχει κατακτήσει την Ευρώπη». Ήταν επίσης η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που παρέστη στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς

Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και «κέρδισε πόντους» για τον Τραμπ προσφέροντάς του αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του παππού του, Φρίντριχ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ

Μοιράζεται την αγάπη του Τραμπ για το γκολφ -οι δύο τους έπαιξαν μαζί μία παρτίδα στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα, τον Μάρτιο. Στο πλαίσιο της «ανεπίσημης» επίσκεψης, συζήτησαν για την Ουκρανία και τις σχέσεις Φινλανδίας-ΗΠΑ κατά το γεύμα.

Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Ανέπτυξε μία απροσδόκητη χημεία με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, την οποία διατήρησε και στη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να επιδιώξει σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Είχε επαινέσει δημοσίως τον Τραμπ -αποκαλώντας τον «μπαμπά»- για τη στάση του στην κρίση Ισραήλ-Ιράν, ενώ ο Τραμπ με τη σειρά του έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για την πορεία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία Ρούτε, έπειτα από τη δέσμευση των κρατών-μελών να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έχει διαπραγματευτεί με τον Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που πρότεινε εις βάρος της ΕΕ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι, όπου και συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο μήνα. Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια μορφή συνεργασίας».