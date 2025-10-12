Το Κρεμλίνο είπε σήμερα πως η Ρωσία ανησυχεί βαθιά σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, προειδοποιώντας πως ο πόλεμος έχει φθάσει σε μια δραματική στιγμή με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως προτού συμφωνήσει για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk, θα ήθελε να μάθει τι ακριβώς η Ουκρανία σχεδιάζει να κάνει με αυτούς, διότι δεν θέλει να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε, εντούτοις, πως έχει «κάπως αποφασίσει» για το θέμα.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν ένα βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας. Ορισμένες παλιές εκδοχές των Τόμαχοκ μπορούν να φέρουν μια πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας Πάβελ Ζαρούμπιν, δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφθεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».