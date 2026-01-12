Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην συζύγου της Μόνικ Τέπε για τη διπλή δολοφονία της ίδιας και του συζύγου της, στο Οχάιο ήταν ένα αλλά σημαντικό: η καταγραφή του αυτοκινήτου του από κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά, λίγα λεπτά πριν και αμέσως μετά το έγκλημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η αστυνομία του Κολόμπους ταυτοποίησε ως βασικό ύποπτο τον Μάικλ Ντέιβιντ ΜακΚι, 39 ετών, πρώην σύζυγο της Μόνικ Τέπε, αφού εντόπισε το όχημά του να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν από τις ανθρωποκτονίες και να αποχωρεί αμέσως μετά. Το στοιχείο αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό People.

Τα θύματα, η Μόνικ Τέπε, 39 ετών, και ο σύζυγός της Σπένσερ Τέπε, 37 ετών, οδοντίατρος στο επάγγελμα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 30 Δεκεμβρίου. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο σπίτι του ζευγαριού έπειτα από ανησυχία συναδέλφου του Σπένσερ, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν απαντούσε στις κλήσεις για περισσότερες από τρεις ώρες.

Ex-husband arrested in heinous double murder of slain Ohio dentist, wife https://t.co/pJIqgejELu pic.twitter.com/pU98O15GGa — New York Post (@nypost) January 10, 2026

Παράλληλα, φίλος του ζευγαριού πραγματοποίησε επανειλημμένες κλήσεις στο 911 ζητώντας έλεγχο ευημερίας, αναφέροντας μάλιστα ότι μπορούσε να ακούσει τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 1 και 4 ετών, να κλαίνε μέσα στο σπίτι. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι και οι δύο ενήλικες ήταν νεκροί.

Κατά την έρευνα, οι ντετέκτιβ ανέλυσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπου καταγράφηκε το αυτοκίνητο του ΜακΚι. Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας, το όχημα «έφτασε λίγο πριν από τις ανθρωποκτονίες και αποχώρησε λίγο μετά», γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να το συνδέσουν άμεσα με τον πρώην σύζυγο της Μόνικ. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα στο Ρόκφορντ του Ιλινόις, ενώ οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι υπήρχαν αποδείξεις πως ο ΜακΚι είχε τον έλεγχο και την κατοχή του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του επίμαχου χρονικού διαστήματος.

Ο ΜακΚι συνελήφθη το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με έγγραφα του Δημοτικού Δικαστηρίου της κομητείας Φράνκλιν. Αρχικά είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης νωρίτερα την ίδια ημέρα, ενώ κρατείται εν αναμονή της έκδοσής του στο Οχάιο, όπου έχει προγραμματιστεί ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει κουκουλοφόρο άτομο να περπατά ήρεμα σε χιονισμένο σοκάκι κοντά στο σπίτι του ζευγαριού, την ώρα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκαν οι δολοφονίες. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το πρόσωπο στο βίντεο είναι ο ΜακΚι.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Φράνκλιν, οι πιθανές αιτίες θανάτου και για τους δύο ήταν τραύματα από πυροβόλο όπλο, με τα τελικά πορίσματα να εκκρεμούν μέχρι να ολοκληρωθούν εξετάσεις, όπως οι τοξικολογικές.

Οι οικογένειες των θυμάτων μίλησαν για ένα ζευγάρι γεμάτο αγάπη και αφοσίωση στα παιδιά του. «Είμαστε συντετριμμένοι πέρα από λόγια», δήλωσε ο γαμπρός του Σπένσερ, Ρομπ Μίσλεχ, τονίζοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να δει τη δικαιοσύνη να αποδίδεται πλήρως.