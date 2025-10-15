Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές συνέπειες τόσο στον άμαχο πληθυσμό όσο και στις βασικές υποδομές της χώρας, με τις επιθέσεις να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στον ενεργειακό τομέα ενόψει του χειμώνα.

Ένα από τα πλέον πρόσφατα περιστατικά αφορά ρωσικό χτύπημα σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία που έγινε αργά το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς εργοστάσιο επλήγη, ωστόσο υπογράμμισε τη σοβαρότητα της επίθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ρωσικές δυνάμεις είχαν στοχεύσει και άλλες κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου στην ανατολική περιοχή του Χάρκοβο, καθώς και υποδομές στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ.