Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την αυριανή επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Axios, σήμερα θα συνομιλήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, για την ώρα, σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της επικοινωνίας, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την επικείμενη συνομιλία των ηγετών, ενώ ούτε η Μόσχα έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters επιβεβαιώνει την πληροφορία, καθώς μετέδωσε λίγο αργότερα, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, πως οι δύο ηγέτες αναμένεται πράγματι να συνομιλήσουν σήμερα, Πέμπτη.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios σημειώνει πως ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθυηκε άμεσα για να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε το ρεπορτάζ.

Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο – Θα συζητήσουν για τους πυραύλους Tomahawk, για τους οποίους απειλεί η Μόσχα

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι, πάντως, αναμένεται να συζητήσουν στον Λευκό Οίκο το ενδεχόμενο η Ουκρανία να λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις ΗΠΑ. Εξάλλου, θεωρείται βέβαιο πως ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για να πιέσει υπέρ της παροχής περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με μαζικές επιθέσεις στα ενεργειακά συστήματα.

Είναι γνωστό πως η Ουκρανία επιδιώκει να προμηθευτεί αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, οι οποίοι θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας ουκρανικών πληγμάτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει στην Ουκρανία τα όπλα αυτά, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Άλλωστε, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είπε στον Ζελένσκι πως ενδέχεται να δώσει ένα νέο τελεσίγραφο στον Πούτιν: είτε η Ρωσία θα ξεκινήσει σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είτε η Ουκρανία θα λάβει τους Tomahawk.

Από τη μεριά της, η Ρωσία, μέσω δηλώσεων αξιωματούχων, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για μεγάλη κλιμάκωση, εάν η Ουκρανία πράγματι λάβει τους πυραύλους.