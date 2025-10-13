«Η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Θυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε δημόσια έναν ξεκάθαρο όρο στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν: ή τερματίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία ή οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, Tomahawk.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», είπε ο Μεντβέντεφ, υπονοώντας, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.