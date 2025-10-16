Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram.