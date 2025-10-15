Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η ανάρτηση Ζελένσκι για την επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε:

Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ, η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα ειρήνης για τη Μέση Ανατολή. Και είναι σωστό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε εκείνη την περιοχή και τώρα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας -αυτός ο πόλεμος παραμένει σήμερα η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου. Όπως και παντού αλλού, η ειρήνη είναι εφικτή μόνο μέσα από τη δύναμη και στην περίπτωση της ρωσικής επιθετικότητας, πρέπει να εξαναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αεράμυνά μας πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να σωθούν ζωές, και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων.