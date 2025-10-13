Προσγειώθηκε στην Αίγυπτο το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συγκεντρώνονται σιγά, σιγά οι πολιτικοί ηγέτες για να διεξαχθεί η διάσκεψη για τη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος από κοινού με τον Αιγύπτιο ομόλογό του θα προεδρεύσουν από κοινού, στη διάσκεψη που θα συμμετέχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες ξένων κρατών.

Δείτε live εικόνα από την Αίγυπτο:

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Αλ Σίσι και έκαναν από κοινού δηλώσεις στους δημοσιογράφους, τονίζοντας τη σημασία της διάσκεψης.

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του να προσθέτει: «Η βούληση των λαών συνδέεται με την αποφασιστικότητα των ηγετών του κόσμου να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα».

«Όλοι μεταφέρουν ένα ενιαίο μήνυμα στην ανθρωπότητα: Αρκετά με τον πόλεμο… καλώς ήρθατε στην ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά από πρόσκληση που έλαβαν από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στόχος της συνάντησης θα είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

The invite is out. https://t.co/Y3VjbcV161 — Shalom Lipner (@ShalomLipner) October 11, 2025

Από τα κράτη που έχουν λάβει πρόσκληση για να συμμετέχουν στη διάσκεψη είναι μεταξύ άλλων το Ελ Σαλβαδόρ, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, αλλά και το Ιράν.

Ωστόσο, αυτό που θα απουσιάζει είναι το Ισραήλ, καθώς δεν θα λάβει μέρος.

Εικόνα από την Αίγυπτο: