Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην Κνεσέτ ζήτησε από τους Ισραηλινούς πολιτικούς να απονείμουν χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για διαφθορά, ξέπλυμα και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (…) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σημειώνεται, ότι πριν επιτεθεί η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η υπόθεση του Νετανιάχου ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα στο Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να περάσει νόμο για να ελέγξει επίσημα τους δικαστές, ώστε να επηρεάσει οποιαδήποτε αρνητική απόφαση εναντίον του.

Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο, που ακόμη και ο στρατός κατέβηκε στους δρόμους, ζητώντας να παρθεί πίσω η νομοθετική πρωτοβουλία που σχεδίαζε, ενώ κυκλοφόρησαν φήμες μέχρι και για πραξικόπημα.

Η υπόθεση του καθυστέρησε όμως, μετά την έναρξη του πολέμου, με τον ίδιο σε πολλές δίκες να μη δίνει το «παρών» και με τους δικηγόρους του να κερδίζουν συνεχώς αναβολές.

Τώρα, με το τέλος του πολέμου όμως, η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά, με τον Νετανιάχου να κινδυνεύει να βρεθεί πίσω από τη φυλακή, παρότι είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ και αυτός που ηγήθηκε του πολέμου.