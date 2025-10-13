Στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε οικογένειες ομήρων και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να εκφωνήσει ομιλία στη Βουλή του Ισραήλ, πριν ταξιδέψει στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Δείτε live την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ:

Η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στην Κνέσετ. Μεταξύ τους είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου.

Χειροκροτούσαν όριθιοι τον Τραμπ στην Κνέσετ

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έμπαινε στην αίθουσα της Κνέσετ, οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχθηκαν χειροκροτώντας όρθιοι, για τέσσερα λεπτά.

Το όνομα κάθε μέλους της κυβέρνησης Τραμπ που παρακολουθεί την Κνέσετ διαβάστηκε δυνατά στο κοινοβούλιο και ακολούθησε χειροκρότημα.

NOW: President Trump receives a standing ovation in the Israeli parliament as all 20 living hostages are released. pic.twitter.com/aW0Yh8eErf — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται μπροστά στην Κνέσετ, δίπλα στον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Στο γραφείο του Νετανιάχου ο Τραμπ – Θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο γραφείο του στην Κνεσέτ, πριν από την ομιλία των δύο ηγετών στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου θα μεταβεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές αν θα ταξιδέψει μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One ή αν θα μεταβεί ξεχωριστά στην Αίγυπτο.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε να συναντήσει τους ομήρους, ωστόσο θεωρήθηκε πως, στην κατάστασή τους, θα ήταν καλύτερο να μην πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση αυτή τη στιγμή.

«Μια σπουδαία ημέρα, μια νέα αρχή»

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια σπουδαία και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ

Εξάλλου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε «ναι», ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ.

Τραμπ από το Ισραήλ: «Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες»

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.