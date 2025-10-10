Ανάρτηση για το Νόμπελ Ειρήνης έκανε ο επίσημος λογαριασμός του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την ανακοίνωση της απονομής του βραβείου στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, η οποία έγραφε πως η επιτροπή των Νόμπελ ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτική παρά για την ειρήνη, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το αποτέλεσμα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγραψε πως ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη την ειρήνη και δεν μένει στα λόγια. «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους», γράφει η ανάρτηση, εκτιμώντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έπρεπε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η ανάρτηση Νετανιάχου για το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη. Ο Πρόεδρος Τραμπ την κάνει πράξη. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο Πρόεδρος Τραμπ το αξίζει», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από το χάσταγκ «Ειρήνη μέσω της ισχύος».

The Nobel Committee talks about peace. President @realDonaldTrump makes it happen.

The facts speak for themselves. President #Trump deserves it.#PeaceThroughStrength https://t.co/hnvyfy2TaN — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2025

Άλλωστε, ο Νετανιάχου είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ για το βραβείο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, την προηγούμενη της απονομής, να ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωση μια εικόνα, που είχε δημιουργηθεί με ΑΙ, η οποία έδειχνε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απονέμει μετάλλιο στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σημειώνεται πως η νικήτρια του βραβείου, στην πρώτη δήλωσή της μετά την απονομή, αφιέρωσε το βραβείο στον λαό της χώρας της, αλλά και στον Ντόναλντ Τραμπ.