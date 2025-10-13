Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η δεύτερη ομάδα ομήρων έχει περάσει στο Ισραήλ από τη Γάζα.

Μαζί με τους επτά που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα και οι 20 ζωντανοί όμηροι βρίσκονται πλέον σε ισραηλινό έδαφος.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι θα συναντήσουν τις οικογένειές τους στο νότιο Ισραήλ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, οι απελευθερωμένοι όμηροι κατευθύνονται τώρα προς το αρχικό σημείο υποδοχής στο νότιο Ισραήλ, όπου θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τα ονόματα της δεύτερης ομάδας ομήρων που απελευθερώθηκαν

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τα ονόματα των 13 ομήρων που απελευθερώθηκαν πιο πρόσφατα από τη Χαμάς:

Ελκάνα Μπόμποτ

Αβινάταν Ορ

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα

Εβγιάταρ Νταβίντ

Ρομ Μπρασλάβσκι

Σεγκέβ Κάλφον

Μαξίμ Χέρκιν

Μπαρ Κούπερσταϊν

Εϊτάν Χορν

Αριέλ Κούνιο

Νταβίντ Κούνιο

Ματάν Ζανγκάουκερ

Νιμρόντ Κόεν

Ισραηλινός όμηρος αγκαλιάζει τη σύζυγό του μετά την επιστροφή του στο σπίτι

Ο 48χρονος Όμρι Μιράν φωτογραφήθηκε να επανενώνεται με τη σύζυγό του, Λισάι, στο αρχικό σημείο υποδοχής στο νότιο Ισραήλ.

Ο Όμρι είχε απαχθεί από το σπίτι του στη Νάχαλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Η Λισάι ανέφερε ότι τον είδε για τελευταία φορά να απομακρύνεται με το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Τον Απρίλιο του 2025, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον Όμρι να γιορτάζει τα 48α γενέθλιά του. Σε δήλωσή της τότε, η Λισάι είπε: «Πάντα το έλεγα και πάντα το ήξερα, ο Όμρι είναι ζωντανός».

Απελευθερωμένοι όμηροι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη

Τρεις από τους Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι Αλόν Όχελ, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Όμρι Μιράν –ανάμεσα στους πρώτους επτά που απελευθερώθηκαν σήμερα– μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, αφού προηγουμένως υποβλήθηκαν σε αρχική ιατρική αξιολόγηση.

Στο νοσοκομείο, θα λάβουν περαιτέρω ιατρική φροντίδα και θα επανενωθούν με τα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρει ο IDF.

Λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατουμένους περνούν στη Γάζα

Το πρώτο από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν κρατουμένους οι οποίοι απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές πέρασε στη Γάζα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Γραφείο Πληροφοριών Κρατουμένων.