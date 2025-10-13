Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.

ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de!



Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı.



Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά.

Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.