Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατευθύνονται προς τη στρατιωτική βάση Ρέιμ του Ισραήλ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι απαχθέντες μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ήδη έχουν απελευθερωθεί επτά άτομα.

LIVE εικόνα από τη βάση Ρέιμ

LIVE εικόνα από τη Χαν Γιουνίς

Η παλαιστινιακή οργάνωση αναμένεται να παραδώσει τους ομήρους σήμερα σε μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, η οποία στη συνέχεια θα τους οδηγήσει στο Ισραήλ. Οι απελευθερώσεις ξεκίνησαν ήδη γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από την κεντρική Γάζα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες γύρω στις 10:00 από τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Συνολικά θα αφεθούν ελεύθεροι 20 όμηροι εν ζωή.

Στην ισραηλινή στρατιωτική βάση Ρέιμ οι όμηροι θα επανενωθούν με τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα τους δοθεί η ευκαιρία να πλυθούν και να αλλάξουν ρούχα, προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.

«Τελευταία ημέρα»

Στο μεταξύ δεκάδες άνθρωποι στο Τελ Αβίβ συρρέουν προς την πλατεία των Ομήρων, όπου έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι ήδη πολύ έντονα. Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες.

Η Νόγκα, που φορά ένα αυτοκόλλητο το οποίο γράφει «τελευταία ημέρα», δήλωσε ότι νιώθει ένα είδος «ευφορίας».

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν απήχθησαν 251 άνθρωποι, αυτή η νεαρή γυναίκα φορά κάθε μέρα μια καρφίτσα στην οποία γράφει τον αριθμό των ημερών που παραμένουν υπό κράτηση στη Γάζα οι όμηροι.

«Είμαι συγκινημένη αλλά ταυτόχρονα και θλιμμένη για όσους δεν θα επιστέψουν», εξήγησε.

Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην πλατεία εδώ και ώρες, καθώς δεν θέλουν να χάσουν τις απελευθερώσεις.

Το Φόρουμ Οικογενειών, η βασική οργάνωση συγγενών των ομήρων, οργάνωσε στην πλατεία μια «κίτρινη νύχτα», από το χρώμα της κορδέλας που φορούν στο Ισραήλ για να συμβολίσουν τους ομήρους.

Η Έμιλι Μοάτι, πρώην βουλευτής των Εργατικών και μία από τους ιδρυτές του Φόρουμ, δήλωσε ότι είναι «πολύ συγκινημένη» δείχνοντας το πλήθος που συγκεντρώνεται στην πλατεία, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε γιγαντοοθόνες ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν εικόνες από προηγούμενες συγκεντρώσεις σε αυτό το σημείο, καθώς η πλατεία αναδείχθηκε με την πάροδο των μηνών ως το νευραλγικό κέντρο των κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τραγούδι «Habayta» («στο σπίτι» στα εβραϊκά), που παίζει από τα μεγάφωνα, ακούγεται διαφορετικά σήμερα, καθώς το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση των ομήρων. Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απευθυνόταν αρχικά στους Ισραηλινούς στρατιώτες που πολεμούσαν στον Λίβανο. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το τραγούδι αυτό ακουγόταν τακτικά στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνταν τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία των Ομήρων.

Το σχέδιο

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, γίνεται παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας», συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Την 4η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η επιστροφή των ομήρων αποτελεί «ιστορικό γεγονός», με ανάμεικτα συναισθήματα, «λύπης» και «χαράς».

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την κ. Μπεντροσιάν, την εκπρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πόλεμος τελείωσε»

Σύμφωνα με πηγές ενήμερες σχετικά, η Χαμάς «ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, ωστόσο συνέχιζε χθες να αξιώνει να αποφυλακιστούν ταυτόχρονα κρατούμενοι Παλαιστίνιοι ηγέτες.

Το Ισραήλ από την πλευρά του διεμήνυσε ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι οποίοι μετήχθησαν σε δύο συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, δεν θα αφεθούν ελεύθεροι παρά αφού επιβεβαιωθεί ότι οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Από την πλευρά του, ο κ. Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».