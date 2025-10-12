Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα εμφατική δήλωση, ισχυριζόμενος ότι «ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε». Η δήλωση έγινε λίγο μετά την επιβίβασή του στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, με το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ επισκέπτεται αρχικά το Ισραήλ για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την εκεχειρία και τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων, πριν μεταβεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για μια διεθνή σύνοδο κορυφής με θέμα τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε ως άμεση απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της πτήσης:

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Κατά τη δική σας άποψη, έχει τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς;»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με έμφαση: «Ο πόλεμος τελείωσε. Ο πόλεμος τελείωσε. Εντάξει; Το καταλαβαίνετε αυτό;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, όπου θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψής του. Στο ταξίδι τον συνοδεύουν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Οι Ισραηλινοί εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή των ομήρων. «Περιμέναμε αυτή τη μέρα για δύο χρόνια… Όλοι μας νιώθουμε χαρούμενοι για τις οικογένειες, για τους ομήρους, που επιτέλους θα τους δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η διαδηλώτρια Ντάλια Γιόσεφ.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκμεταλλεύονται την εκεχειρία και κινούνται προς τη Βόρεια Γάζα, το επίκεντρο των ισραηλινών επιχειρήσεων, ελπίζοντας ότι η παύση των εχθροπραξιών σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του πολέμου.

Οι μαρτυρίες όσων επιστρέφουν είναι συγκλονιστικές. Ο 37χρονος Ράμι Μοχάμεντ-Άλι, που περπάτησε 15 χιλιόμετρα με τον γιο του, περιέγραψε μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής: «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την καταστροφή που είδαμε. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στη Γάζα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε πικρά συναισθήματα για την καταστροφή», δηλώνοντας ότι είδε ανθρώπινα λείψανα σκορπισμένα στους δρόμους.

Οι Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στέγασης. Εκτιμάται ότι απαιτούνται 300.000 σκηνές για να στεγαστεί προσωρινά ο 1,5 εκατομμύριο άστεγος πληθυσμός. Οι διασώστες προειδοποιούν παράλληλα για τον άμεσο κίνδυνο που προέρχεται από τα απασφαλισμένα εκρηκτικά που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα, τονίζοντας ότι μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, ο στρατός θα προχωρήσει στην καταστροφή των υπόγειων τούνελ της Χαμάς.