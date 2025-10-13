Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερες για τον επανεξοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι έχουν λάβει αυτή την αμερικανική έγκριση «για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One πριν από την άφιξή του στο Ισραήλ, σχετικά με τις αναφορές ότι η Χαμάς «επανεξοπλίζεται και οργανώνεται ως αστυνομική δύναμη των Παλαιστινίων», ο Τραμπ απάντησε πως η οργάνωση προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη έπειτα από μήνες πολέμου.

«Το έχουν παραδεχτεί ανοιχτά και εμείς τους δώσαμε έγκριση για ένα διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να καταλάβετε -έχουν χάσει πιθανότατα 60.000 ανθρώπους. Είναι μεγάλη εκδίκηση», υποστήριξε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 67.000 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από 20.000 είναι παιδιά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να διασφαλίσουν πως οι κάτοικοι που επιστρέφουν θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν με ασφάλεια, περιγράφοντας τη Γάζα ως «κυριολεκτικά κατεστραμμένη» και προειδοποιώντας πως «μπορεί να συμβούν πολλά κακά πράγματα» κατά την επιστροφή τους.

Η ακριβής χρονική στιγμή αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τους διαπραγματευτές να διίστανται για τον τρόπο και το χρόνο αποπυροδότησης των όπλων.