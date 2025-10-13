Ένα τεράστιο μήνυμα ευχαριστίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στην παραλία του Τελ Αβίβ, μία ημέρα πριν από την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η κίνηση αυτή αποτελεί έμμεσο «ευχαριστώ» του Ισραήλ για τη συμβολή του προέδρου των ΗΠΑ στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το μήνυμα περιλαμβάνει τις λέξεις «Thank you» και «Home» στα αγγλικά και εβραϊκά, μαζί με το περίγραμμα του κεφαλιού του Τραμπ, δύο μπλε γραμμές και το άστρο του Δαβίδ, στοιχεία που παραπέμπουν στη σημαία του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το Channel 12, το σχέδιο είναι ορατό από αεροσκάφη που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, γεγονός που σημαίνει πως ο Τραμπ -ο οποίος αναμένεται σε λίγο να προσγειωθεί- πιθανότατα θα το δει από το Air Force One.